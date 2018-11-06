/ Фургон с мигрантами задержали челябинские полицейские

На борту «Мерседеса» находилось 20 иностранных граждан.

Полицейские областного полка ГИБДД МВД России по Челябинской области остановили фургон, водитель которого перевозил 20 нелегальных мигрантов. «Мерседес» с иностранными номерами, груженый большим количеством сумок и пакетов, был остановлена на территории Красноармейского района.

При проверке документов выяснилось, что водитель передвигается из г. Москвы в республику Кыргызстан. При осмотре салона транспортного средства, относящегося к категории «С» (перевозка грузов), сотрудниками ГИБДД было установлено, что в салоне находятся 20 иностранных граждан. Люди перевозились в грузовом отсеке фургона, для отдыха в пути следования там был установлены стеллажи. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области.

В результате проверки водитель привлечен к административной ответственности за переоборудование машины без разрешения и за нарушение правил перевозки. Пассажиры «Мерседеса» были досмотрены и проверены, после чего 13 граждан Киргизии были отправлены в Челябинск на маршрутном такси, а остальные 7 человек продолжили следование до конечного пункта.