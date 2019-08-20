Очевидец ночного ДТП в Челябинске спасал пассажиров автобуса

Ранее стало известно, что водитель «КАМАЗа», попавшего в ДТП, уже шесть раз нарушал ПДД.

Один из очевидцев ночного ДТП мусоровоза и автобуса в Челябинске рассказал о том, как он помогал пострадавшим. В момент аварии, он проезжал с женой по соседней полосе.



«Я увидел, что произошел удар и начало таскать маршрутку. Понимаю, что водитель пытался там вырулить, но она где-то секунды через две завалилась на бок. После она проехалась метров десять. Там искры были как от болгарки», — рассказал сайту BusinessFM 74 Виктор Трояновский, очевидец, спасавший пострадавших в ДТП.

После того, как случайный очевидец выбежал на улицу, чтобы помочь пострадавшим, он увидел, что под автобусом зажало девушку.

«Получается, маршрутка там на нее упала. Пассажиры начали вылезать через люк, потому что там все было заблокировано. И мы начали пытаться поднимать её поднять. Жена подзывала людей для помощи. Подошел даже водитель грузовика. В итоге, приподняли автобус и вытащили девушку оттуда, потом стали остальных доставать», — рассказал Виктор Трояновский.

Также свидетель добавил, что никто поначалу и не думал вызвать скорую, поскольку все пытались вытащить девушку из-под машины.

«Сначала, когда все это поднимали, первые минуты вообще никто ничего не вызывал. Все бегали и пытались достать её. После этого, я вроде пришел в сознание и вызвал скорую», — добавил Виктор Трояновский.

Напомним, что сегодня, 20 августа, ночью автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, столкнулся с мусоровозом. В результате ДТП двое человек сейчас находятся в реанимации, а еще шестеро пострадавших с разными травмами проходят лечение в больницах города.