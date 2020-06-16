Подросток спас тонувшего в реке пятилетнего мальчика под Чебаркулем

Вова Каштанов увидел ребенка, когда тот уже почти был на дне.

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В минувшие выходные 14-летний житель поселка Тимирязевский Владимир Каштанов предотвратил трагедию. Пятилетний Рафаэль отдыхал на берегу реки с мамой, женщина отвлеклась всего на несколько мгновений, но этого времени было достаточно: ребенок начал тонуть. На счастье, рядом оказался отважный Вова, который, ни минуты не раздумывая, бросился спасать малыша.

«Этот мальчишка, Володя, находился рядом. Увидев, что происходит, сориентировался и вытащил Рафаэля из воды. Огромное ему спасибо за такую быструю реакцию на происшествие, за спасение моего сына!», — поделилась мама Рафаэля.

Пострадавшего мальчика отправили в больницу, он изрядно наглотался воды, за его здоровьем сейчас наблюдают врачи. А поступок Вовы Каштанова сейчас обсуждают всем поселком. Сам юный герой о своем подвиге рассказывает скромно.

«Плавать меня научили родители. Лет с восьми, примерно, умею. И мальчика этого увидел под водой, он уже практически на дно опустился. Подхватил и вытащил из воды, на берег...», — поделился Володя.

Подросток занимается в местном военно-патриотическом клубе «Стронг», недавно принимал участие в сборах в Перми на базе кадетского корпуса. Свою жизнь Вова Каштанов мечтает связать со спасением людей — поступить в военное училище или в вуз МЧС в Санкт-Петербурге.

Напомним, в мае прошлого года 13-летний Дмитрий Новоселов также бросился на спасение двоих тонувших ребят. Юнармеец из Копейска ни минуты не колебался прежде, чем ринуться за ними в карьер. Дима спас обоих, но на спасение собственной жизни у него не хватило сил. Мальчик был награжден за свой героизм посмертно.