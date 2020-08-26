Девушка-подросток погибла под поездом в Миассе

Её сбил грузовой состав.

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Подросток скончалась под поездом в Миассе Челябинской области. 15-летняя девочка погибла после наезда грузового состава. Инцидент произошёл во вторник, 25 августа, в 17:50 по местному времени на участке «Миасс — Флюсовая».



«Поступило сообщение об аварии на железной дороге. грузовой поезд совершил наезд на подростка 2005 года рождения. В результате девочка получила травмы несовместимые с жизнью», — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГО ЧС Миасса.

Подробностей того, как именно случилось происшествие, на данный момент нет. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что ранее жертвой аварии в Кусе стал 16-летний подросток. Молодой человек ехал в «Десятке», которая не уступила дорогу автомобилю «Форд». Кроме него травмы получили водитель и ещё один пассажир ВАЗа. Им всем было назначено амбулаторное лечение.