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/ Незнакомцу нужно всего 5 минут, чтобы уговорить вашего ребенка уйти вместе с ним

Незнакомцу нужно всего 5 минут, чтобы уговорить вашего ребенка уйти вместе с ним

Психолог рассказывает, как научить детей не доверять чужим людям.
сегодня в 15:21
  |  Общество

Страшные результаты показал эксперимент в Снежинске, организованном «Снежинск-СПАС» совместно с городской организацией семей «ЗатоНасМного». Задача эксперимента заключалась в том, чтобы выяснить сколько детей дадут отпор незнакомцу и откажутся с ним уходить.

Действовали по стандартному сценарию: родитель и ребёнок гуляют, родитель под определенным предлогом отходит от ребенка, к ребенку подходит незнакомец. Он предлагает ребенку пойти с ним, под безобидным предлогом: найти маму, покормить белочку. Когда ребенок соглашается, его ведут прямо к родителю, где рассказывают, насколько опасным может быть поход куда-то с незнакомым человеком. — сообщают волонтеры «Снежинск-СПАС».

На уговоры незнакомцев не поддались всего несколько ребят. Это значит, что родителям нужно тщательнее подходить к обсуждению вопросов безопасности детей. Как грамотно и без вреда для детей рассказать про то, что нужно быть начеку, рассказал педагог-психолог Областного центра диагностики и консультирования Виктор Сидорчук. Он отметил, что дети уходят с теми, кого не знают, в силу недостаточной информированности о том, какие последствия могут нести подобные поступки.

Каждый родитель заинтересован в том, чтобы сформировать у ребенка позитивную картину мира, потому что если ее не создать, то и жить-то особо не интересно. Но, с другой стороны, созданную положительную картину мира начинают разрушать отрицательные персонажи, которые постепенно вводятся родителями для того, чтобы подготовить ребенка к современным реалиям. Что злодей не обязательно будет выглядеть карикатурно злым — в маске, с пистолетом, в черной одежде, некрасивым и злым. Многие родители недооценивают русские народные сказки. Они учат детей тому, что в мире существует не только добро, но и зло. Это противостояние очень важно, чтобы ребенок осознавал, что персонажи могут быть и злыми, и глупыми, и хитрыми. И совсем не обязательно Лисе выглядеть страшной, но Колобка она съест. — делится с сайтом «Первый областной» способом подготовить ребенка к реалиям нашего мира Виктор Сидорчук.

После каждой сказки с ребенком нужно разговаривать, учить его рассуждать и видеть многогранность персонажей. Так у него сложится наиболее полная картина мира. С более взрослыми детьми необходимо прорабатывать варианты возможных ситуаций и показать ребенку, каким образом он должен действовать, когда рядом нет близких.

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