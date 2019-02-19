/ Мужчина несколько месяцев избивал собственного сына в Миассе

СК рассматривает вопрос о лишении южноуральца родительских прав.

Следственный комитет России по Челябинской области предъявил обвинение 34-летнему жителю Миасса, который подозревается в избиении 9-летнего сына. По версии следствия, мужчина наносил побои ребенку в период с декабря 2018 года по январь 2019.

Синяки на теле ребенка заметила учитель, которая сообщила в управление соцзащиты. Специалисты управления соцзащиты побывали в квартире у ребенка, после чего направили его в центр помощи детям и обратились в следственные органы. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Теперь 34-летнему южноуральцу предъявлено обвинение по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». По ходатайству представителя следственного комитета его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, кроме того рассматривается вопрос о лишении мужчины родительских прав.