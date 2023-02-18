Подросток погиб при взрыве газа в доме в Челябинской области

Четырех пострадавших, в том числе ребенка, доставили в больницу

Вечером 17 февраля в поселке Дзержинка Верхнеуральского района в доме на двух хозяев произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона. В результате погиб 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В результате произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. Погиб подросток 14 лет. В районную больницу направлены 4 человека: трое взрослых и ребенок 10 лет»,— рассказали в ведомстве.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На месте работают следователи-криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура Верхнеуральска.

«В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее журналисты ИА «Первое областное» писали о том, что делать при запахе газа в доме.