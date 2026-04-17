30 предприятий Южного Урала предлагают работу на Ярмарке трудоустройства

Большая часть вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей и выше

Сегодня, 17 апреля, в Челябинске проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В нем принимают участие 30 предприятий, которые представили 3 тысячи вакансий. Из них большая часть с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц и выше, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В открытии ярмарки трудоустройства принял участие начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров:

«Это мероприятие масштабное, сегодня стартовал региональный этап ярмарки в Челябинске и Сатке, 28 июня 2026 года начнет работу федеральный этап. Более 30 работодателей сегодня здесь представляют свыше 3000 вакансий. Организованы консультационные пункты, проводится круглый стол для участников СВО, так как для нас сегодня это приоритетная категория. В целом, надеюсь, многие сегодня найдут на ярмарке для себя хорошую работу», — уточнил Александр Шегуров.





В представленных вакансиях прослеживается специфика региона — в основном требуются станочники, электромонтеры, операторы станков с ЧПУ, рабочие в цеха. Среди соискателей есть школьники и студенты. У них есть возможность пройти профориентационное тестирование, чтобы выбрать «свое дело».

Егор Заварухин прошел такой тест, после чего пообщался с рекрутерами промышленных предприятий, прошел несколько собеседований. В итоге он устроился на работу на НПО «Электромашина» транспортировщиком.





«Мне предложили на предприятии поступить на целевое обучение в Южно-Уральский государственный университет по специальности „Электроника и наноэлектроника“, чтобы вернуться сюда уже квалифицированным специалистом. И сейчас я студент первого курса, после обучения вернусь на завод», — с гордостью рассказывает Егор.

Другая категория соискателей — участники СВО и члены их семей, для которых на площадке ярмарки организовали консультирование в режиме «одного окна». Работали представители сразу нескольких ведомств — соцзащиты, Единого центра, Фонда «Защитники Отечества», центров занятости.





На заседании Клуба участников СВО ветераны совместно с представителями центров занятости обсудили необходимость квотирования рабочих мест для бойцов на предприятиях региона, возможность заключения социальных контрактов и получения грантовой поддержки.

«Сегодня в основном мы предлагаем рабочие профессии, а также узкопрофильные. Нужны слесари, птицеводы, грузчики, фельдшеры, зоотехники, инженеры-механики. У нас официальное трудоустройство, „белая“ зарплата. При необходимости проводим переобучение», — рассказала Петухова Ирина, менеджер по персоналу компании «Равис».

На промышленные предприятия нужны штамповщики, контролеры ОТК, слесари-ремонтники, станочники широкого профиля, электромонтеры. Доля рабочих профессий в региональном банке вакансий в этом году достигла 80%.

Рынок труда Южного Урала сегодня на стороне соискателей. Уровень регистрируемой безработицы рекордно низкий в регионе — 0,4% (8400 человек). В областном банке вакансий более 27 тысяч предложений по работе. Отдельный банк вакансий создан для участников СВО: в нем насчитывается 1200 рабочих мест с зарплатой более 80 тысяч рублей в месяц.