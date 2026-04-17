Когда при изжоге надо посетить врача

Просто гасить симптом иногда весьма рискованно

Изжога — достаточно неприятный симптом, который проявляется жжением в груди и горле (это ключевой признак), усилением боли при наклоне или в положении лежа, горьким или кислым привкусом во рту, а также затрудненным глотанием.

Почувствовав изжогу, крайне нежелательно избавляться от нее при помощи соды, лучше обратиться к фармацевтическим средствам. Помогают антациды — они нейтрализуют кислоту и быстро снимают симптомы, ингибиторы протонной помпы (ИПП) — направлены на уменьшение уровня кислоты в желудке, блокаторы H2-рецепторов — снижают уровень кислоты в желудке и заживляют слизистую пищевода.

Если изжога беспокоит вас часто, помните, что вызвать ее приступ может образ жизни. Потому во избежание изжоги: ешьте чаще, но небольшими порциями; поддерживайте нормальную массу тела (лишние килограммы давят на живот, вынуждая кислоту возвращаться в пищевод); не носите тесную, давящую на область брюшины одежду; не злоупотребляйте продуктами, от которых бывает изжога (это цитрусовые, репчатый лук, мята, шоколад, жареная и острая пища); не наедайтесь на ночь; приподнимите изголовье кровати, если изжога мучает в ночные часы (важно, чтобы верхняя часть тела находилась выше пояса); избегайте курения и алкоголя — эти вредные привычки отражаются на работе нижнего сфинктера пищевода, отделяющего его от желудка, вынуждая кислоту из желудка проникать в пищевод.

«В большинстве случаев изжога не подразумевает медицинского вмешательства, справиться с ней способны препараты, отпускаемые фармацевтами без рецепта. Реже изжога является сигналом серьезных патологий здоровья, например гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — говорят гастроэнтерологи.

Обязательно посетите врача, если:

• изжога долго не проходит;

• симптоматика приобретает более выраженный и регулярный характер;

• изжога вызывает рвоту;

• глотание становится болезненным и затруднительным;

• ваш вес резко снизился без диеты;

• препараты от изжоги не помогают;

• появилась охриплость голоса.

