Алексей Текслер озвучил планы на 2026 год по нацпроекту «Инфстрактура для жизни»

Власти приведут в порядок общественные территории и автодороги, проведут капремонт в 7 округах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в канале в MAX озвучил планы на 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он направлен на благоустройство территорий для улучшения жизненных условий.

В рамках нацпроекта в 2026 году благоустроят150 дворов и общественных пространств только в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Три территории в Кыштыме, Карабаше и Верхнеуральске стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов — ими займутся в этом году. В 2025-м по этому же проекту благоустроили более 150 общественных и дворовых территорий, еще четыре — победителей конкурса.

По регпроекту «Жилье» введут в эксплуатацию более 2,2 миллионов квадратных метров, когда в прошлом году было всего чуть больше двух. С 2019 года в рамках программы переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда расселили 18 тысяч жильцов из почти 300 тысяч квадратных метров. В этом году программа продолжится.

В рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения» в 2026-м году приведут в нормативное состояние более 185 километров автодорог, установят 12 камер фото- и видеофиксации. Две медорганизации оснастят устройствами для сердечно-легочной реанимации. В прошлом же году обновили 229 километров автодрог регионального, муниципального и местного значения, разместили более 250 камер фото- и видеофиксации, и также 2 медорганизации оснастили устройствами для сердечно-легочной реанимации. В 2026 году также займутся вовлечением детей и молодежи в деятельность по профилактике БДД, проведут региональные профильные смены и системную работу с родителями по обучению детей ПДД.

По региональной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» проведут капремонт на 14 объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в Златоустовском, Челябинском городских округах и в Коркинском, Каслинском, Октябрьском, Уйском и Ашинском муниципальных округах. В прошлом, 2025-м году, в Магнитогорском городском округе и Коркинском муниципальном округе реконструировали уже 5 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В Магнитогорске пройдет реконструкция очистных сооружений. Проект реализуется в рамках федпроекта «Вода России», нацпроекта «Экологическое благополучие», направленных на очищение водоемов и безопасную среду. Все это перекликается с нацпроектом «Инфраструктура для жизни»