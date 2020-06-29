Подросток на велосипеде попал под колеса ВАЗа на перекрестке в Миассе

Велосипедист хотел проскочить пешеходный переход на «красный».

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Жуткое ДТП, в результате которого пострадал юный велосипедист, произошло вечером в пятницу, 26 июня, на улице Академика Павлова в Миассе. 30-летний водитель ВАЗ-21101 сбил на перекрестке 16-летнего подростка.

Как сообщили в отделе ГИБДД города, водитель ехал на разрешающий сигнал светофора, а велосипедист пересекал пешеходный переход на «красный».

«В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован», — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео. Камеры зафиксировали момент столкновения. На кадрах видно, как авто сбивает велосипедиста на полной скорости. От удара подростка подбросило вверх, и он отлетел от светофора на несколько метров.