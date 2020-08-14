13-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Челябинске

Он не слез с транспорта, пересекая дорогу.

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Вечером 13 августа на улице Братьев Кашириных, возле дома № 124 произошло ДТП. 13-летний мальчик-велосипедист решил пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Только вот он решил не слезать со своего двухколесного коня, как это нужно делать по правилам ПДД, а промчаться через проезжую часть на нем.

В результате на него наехал водитель «Лады Калина», который попросту не успел затормозить.

«В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. В момент ДТП он находился на прогулке, катался на велосипеде „Штерн“, был без сопровождения взрослых. Был одет в одежду темных тонов без светоотражающих элементов. Велошлем и защитная экипировка не использовались», — сообщили в пресс-службе отдела пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Отмечается, что лишь за прошедшие 7 месяцев 2020 года, на территории Челябинска произошло 87 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. И в 21 случае дети пострадали по собственной неосторожности и пренебрежением к Правилам дорожного движения.

Поэтому с 17 августа на территории Челябинской области и города Челябинска начинается профилактическая акция «Внимание — дети». В период мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут беседы с детьми по безопасности дорожного движения в школах и детских садах, примут участие в приемке образовательных организаций к новому учебному году, проверят соответствие обустройства состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций требованиям стандартов и норм.