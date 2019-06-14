/ Подросток на мопеде врезался в «семерку» в Челябинской области

Несовершеннолетний водитель попал в больницу.

Подросток на мопеде столкнулся с «Жигулями» в Челябинской области. Инцидент произошел в четверг, 13 июня, в Чебаркуле, в вечернее время, на перекрестке улиц Куйбышева и Уральская.

15-летний молодой человек, управляя мопедом «ХВМОТ ХВ50-13», двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21074 под управлением 33-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

От столкновения с мопедом повредилась левая задняя дверь «семерки», на которой осталась вмятина.

В результате аварии пострадал только несовершеннолетний водитель. Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.