Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.63 +0.11 73.01 -0.03
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Подросток на мопеде врезался в «семерку» в Челябинской области

Подросток на мопеде врезался в «семерку» в Челябинской области

Несовершеннолетний водитель попал в больницу.
сегодня в 12:14
  |  Происшествия

Подросток на мопеде столкнулся с «Жигулями» в Челябинской области. Инцидент произошел в четверг, 13 июня, в Чебаркуле, в вечернее время, на перекрестке улиц Куйбышева и Уральская.

15-летний молодой человек, управляя мопедом «ХВМОТ ХВ50-13», двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21074 под управлением 33-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

От столкновения с мопедом повредилась левая задняя дверь «семерки», на которой осталась вмятина.

В результате аварии пострадал только несовершеннолетний водитель. Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Происшествия
16-летняя девушка попала в больницу после ДТП на М-5
вчера в 17:19
16-летняя девушка попала в больницу после ДТП на М-5
Общество
Дорожные камеры поставят в местах массовых ДТП
10.06.2019
Дорожные камеры поставят в местах массовых ДТП
Происшествия
Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП
09.06.2019
Челябинцы запаслись водой благодаря ДТП
Происшествия
ВАЗ упал на крышу после тройного ДТП в Челябинске
06.06.2019
ВАЗ упал на крышу после тройного ДТП в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Спорт
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
сегодня в 16:37
В Челябинске пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
Общество
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
сегодня в 16:16
В Челябинской области представили новые правила для застройщиков
Общество
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
сегодня в 16:03
Парк Гагарина в Челябинске ждут «космические» аттракционы и автодром
Происшествия
Предполагаемого насильника в яркой кофте спугнули жители Челябинска
сегодня в 15:24
Предполагаемого насильника в яркой кофте спугнули жители Челябинска
Общество
Поехать с ребенком за границу теперь можно без согласия второго родителя
сегодня в 14:28
Поехать с ребенком за границу теперь можно без согласия второго родителя
Происшествия
В Челябинской области маршрутчик во время приступа эпилепсии въехал в ларек
сегодня в 14:26
В Челябинской области маршрутчик во время приступа эпилепсии въехал в ларек
Политика
Новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик
сегодня в 14:17
Новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик
Хоккей
Артемий Панарин может перейти в «Колорадо Эваленш»
сегодня в 14:01
Артемий Панарин может перейти в «Колорадо Эваленш»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6