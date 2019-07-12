В Челябинской области подросток скончался, надышавшись газа

Мальчика обнаружили в одной из квартир в Златоусте.

В городе Златоусте Челябинской области был обнаружен мертвый ребенок. 15-летнего мальчика нашли в квартире дома вечером 10 июля. На теле подростка не было обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

По предварительным данным, два друга 15 и 17 лет собрались в квартире и вдыхали пары газа из баллончика. 15-летний мальчик почувствовал себя плохо и потерял сознание. После этого ребенок скончался. Его другу была оказана медицинская помощь.



«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

