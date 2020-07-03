Подросток изрезал ножом своего знакомого в Миассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В Челябинской области 17-летний подросток несколько раз ударил ножом своего 18-летнего знакомого. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

По версии следствия ночью 20 июня в одном из частных домов Миасса между парнями произошел конфликт. В ходе ссоры 17-летний подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему совершеннолетнему знакомому. К счастью, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь в больнице, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.