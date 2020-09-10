Подросток из Златоуста лишился 5 тысяч рублей при продаже велосипеда через интернет

Несовершеннолетний стал жертвой мошенников.

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В Златоусте 15-летний мальчик решил продать велосипед. Он опубликовал информацию на одном из популярных сайтов объявлений, двухколесный транспорт оценил в 4999 рублей. Под видом покупателя с ним связался мошенник.

Мужчина на том конце провода сказал, что хочет оформить доставку на велосипед в другой город. Затем прислал подростку ссылку якобы на заполнение формы. Мальчик ввел данные своей карты, получил код на телефон. Незнакомец объяснил, что деньги на счет продавца поступят при условии, если на банковской карте есть такая же сумма.

«В результате подросток лишился пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливается личность звонившего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Златоусту.

Помните, что нельзя полностью доверять незнакомцам, с которыми вы общаетесь по телефону. Не передавайте данные своих банковских карт, не переходите по подозрительным ссылкам.