Двоих похитителей велосипедов задержали в Челябинске

Двухколесный транспорт они крали прямо с лестничных площадок.

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В Челябинске задержали двух молодых людей в возрасте 23 и 26 лет, которые промышляли кражами велосипедов. Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, один из них оказался причастен к другим преступлениям.

Заявления о краже велосипеда подали сразу два жителя города из Советского и Центрального районов. В обоих случаях транспорт пропал из подъездов, где они проживали. Общая сумма ущерба составила 36,5 тысячи рублей. Подозреваемых задержали полицейские. Похищенное они продали, а деньги потратили.

«По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

26-летнему подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Второй мужчина, который совершил кражу еще двух велосипедов, находится под подпиской о невыезде.

Если вы стали жертвой преступников, обратитесь в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 и 02. Также о противоправном деянии можно сообщить в дежурную часть районного отдела.