Жители села в Челябинской области получили бесплатный доступ в интернет

Новую точку Wi-Fi-доступа запустили в рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства.

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Интернет в повседневной жизни — вещь необходимая. Причём не только для развлечений, но и для работы, и даже для записи к врачам. Совсем недавно стать пользователями Всемирной паутины смогли жители села Веселовка Златоустовского городского округа. Компания «Ростелеком» построила 24 километра оптики и запустила в работу новую точку Wi-Fi-доступа.

Возможность бесплатного выхода в интернет появилась у сельчан в рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства, который запустили в Челябинской области в 2015 году. За это время возможность пользоваться сетью получили жители 255 сёл и деревень с населением от 250 до 500 человек. Как отмечает министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, данный проект не только радует жителей региона, но и является важнейшим элементом развития экономики.

«Он предполагает строительство оптических линий связи в небольшие населенные пункты, где нет интернета, позволяет их жителям полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами для повседневной жизни, в том числе для организации своего малого бизнеса. В целом на Урале установлено более 1000 точек Wi-Fi-доступа в малых населённых пунктах, и все они пользуются большим спросом у жителей»,— отметил Игорь Фетисов.

Действительно, по данным компании «Ростелеком», только за первое полугодие 2020 года объём трафика, прокачанного через точки выхода в интернет, составил 276 терабайт, а самыми активными пользователями сети признаны жители деревни Камбулат Чебаркульского района. Только в июне этого года они использовали 0,86 терабайт, что равно 220 скачанным фильмам в HD-качестве.

До конца этого года компания планирует подключить ещё три точки: посёлки Увильды, Тыелга и Северный.