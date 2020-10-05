Все велопарковки в Челябинске будут соответствовать единому дизайн-коду

Необходимые работы проводит Управление развития и благоустройства городской среды.

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В Челябинске с каждым годом всё больше людей предпочитают велосипеды автомобилям. Но если для последних парковок в городе предостаточно, то для двухколёсного транспорта их не так много. Однако необходимая работа проводится, причём парковки для велосипедов устанавливают не в разнобой, а по определённому дизайн-коду. Но и над этим пока приходится работать, говорит заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

«В этом году районными администрациями установлено порядка 45 велопарковок нового образца с креплением за раму. Однако у торговых центров и магазинов ранее устанавливались парковки старого образца с креплением за колесо. Такие парковки небезопасны и неустойчивы. Для приведения к целесообразию всех парковок в городе мы подготовили рекомендации по их внешнему облику, техническим характеристикам и параметрам установки. Их планируется распространить среди крупных сетевых ритейлеров и владельцев торгово-развлекательных центров»,— сообщил на аппаратном совещании Александр Егоров.

Выслушав своего зама по городской среде, мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что город начал действительно меняться в лучшую сторону, появилось множество общественных пространств, где люди с удовольствием проводят свободное время. И, пользуясь случаем, поздравила с профессиональным праздником сотрудников Управления архитектуры и пожелала дальнейших успехов в работе.