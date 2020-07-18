Подростков Кусинского района подозревают в краже имущества у односельчанки

Ущерб от их действий составил 7 800 рублей.

Послушать 00:00

Двух подростков Кусинского района подозревают в краже имущества у односельчанки. Причинённый ими ущерб составил 7 800 рублей. С заявлением в полицию обратилась Кусинского района обратилась жительница деревни Уртюшка. Она рассказала, что неизвестные проникли в принадлежащую ей нежилую постройку и украли имущество.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались двое жителей поселка Медведевка Кусинского района, 2002 и 2005 годов рождения»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Кража» Уголовного кодекса России. Если вина подозреваемых будет доказана им грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении подростков избирается мера пресечения и решается вопрос о постановке на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.

Имущество изъято полицейскими. По окончании следственных мероприятий его возвратят владельцу.