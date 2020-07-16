Полицейские и администрация Копейска провели рейд по несанкционированным пляжам

Во время обхода было составлено 3 протокола о нарушениях.

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На Урале обостряется ситуация с жарой. В соседнем от Челябинска Екатеринбурге были зафиксированы рекордно высокие температуры: столбик термометра там поднялся до плюс 39 градусов. Высоких значений ждут и на Южном Урале, а значит жители региона пойдут на пляжи. Сегодня, 16 июля, полицейские провели рейд по несанкционированным водоёмам Копейска, где составили 3 протокола о нарушениях



Первых нарушителей стражи правопорядка обнаружили на берегу Копейского карьера. Этот водоём — бывшие шахты и купаться там опасно поскольку нет условия для комфортного отдыха. Однако посетителей стихийного пляжа это не пугает. Также полиция, совместно с медиками и администрацией города посетили несанкционированный водоём у посёлка РМЗ. Отметим, что всего в городе более 20 заводнённых карьеров, которые остались от Челябинского угольного бассейна. Их патрулируют ежедневно.

«Специфика нашего города такова. Тут много обводенных карьеров. Они очень опасны. Организовать купание мы там не можем. Даже если поставить туда спасателей. Это не поможет. Глубина слишком резкая и большая. Это опасно»,— отметил начальник управления гражданской защиты администрации Копейска Марат Харисов.

В настоящий момент в Копейске работает 4 оборудованных пляжа: 3 частных и 1 муниципальный. Последний — песочный Карьер в районе посёлка Железнодорожный. Он соответствует всем требованиям Роспотребнадзора, а за безопасность отвечает Росгвардия.

Для всех желающих на городском пляже Копейска медики проводят мастер-класс. Специалисты показывают как нужно спасать утопающих и что делать если человек наглотался воды. Отметим, в этом году в Копейске зарегистрировано 8 трагичных случаев на водоёмах, 7 из которых — результат алкогольного опьянения.