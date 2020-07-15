Директор похоронки дала взятку полицейским в Усть-Катаве

Теперь женщина заплатит штраф в полмиллиона рублей.

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В январе 2020 года в Усть-Катаве скончалась пенсионерка. И за предоставление информации об усопшей директор местной похоронной фирмы дала сотруднику полиции взятку. Только вот ее действия были пресечены правоохранительными органами.

«За совершение преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) мировым судьей судебного участка № 1 Усть-Катавского городского округа Челябинской области в отношении директора ООО „Ангел“ применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказано в заявлении прокуратуры Челябинской области.

Также мировой судья постановил привлечь юридическое лицо к административному штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что на данный момент постановление еще не вступило в законную силу.