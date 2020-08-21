Подростка-закладчика наркотиков осудят в Челябинске

Парень разместил тайники с веществом на уфимских каменных карьерах.





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За покушение на незаконный сбыт наркотиков осудят 17-летнего жителя Челябинска. Молодой человек размещал «закладки» с синтетическим веществом на территории уфимских каменных карьеров, рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.



«Обвиняемый совместно с неустановленными лицами, находясь на территории „Уфимских каменных карьеров“, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств путем размещения „закладок“ в местах скрытого хранения. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 10 грамм синтетических наркотических средств»,— пояснили сайту 1obl.ru представители ведомства.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении подростка. Его осудят по пунктам «а», «б» части 3 и пункту «г» части 4 статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» уголовного кодекса России. Сейчас 17-летний челябинец находится под стражей. Дело направлено в Центральный районный суд города для рассмотрения.