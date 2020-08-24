Почти 500 тысяч рублей взыскали с бывшего главы поселения в Челябинской области

Чиновник опустошил казну поселка, бездумно заключив контракт.

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Глава Янгельского сельского поселения Агаповского района предстал перед судом за задолженность одному из предпринимателей, с которым заключил контракт. При этом чиновник заранее знал, что денег на оплату работ в бюджете поселения нет. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сделку с предпринимателем на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение посёлка Новоянгельский Агаповского муниципального района Челябинской области» глава поселения заключил ещё в 2012 году на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Однако столь большие деньги отсутствовали в казне, и впоследствии заключение договора привело не только к неисполнению контракта, но и к превышению доведенных лимитов бюджетных обязательств. И, недолго думая, предприниматель обратился в суд.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области исковые требования были удовлетворены. Кроме суммы основного долга по исполненному муниципальному контракту суд взыскал с администрации Янгельского сельского поселения неустойку за несвоевременную оплату контракта в размере 453 300 рублей 44 копейки и судебные расходы за оплату государственной пошлины в размере 37 269 рублей 16 копеек, что привело к необоснованным расходам Янгельского сельского поселения, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств, то есть к нарушению одного из принципов Бюджетного кодекса Российской Федерации»,— прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Взысканные судом деньги администрация Янгельского сельского поселения заплатила в сентябре 2018 года, опять же из бюджета поселения.

«Но, согласно части 1 статьи 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к уже бывшему главе Янгельского сельского поселения о взыскании с него в порядке регресса причиненного вреда в размере 490 569,60 рублей, причиненного его незаконным решением»,— добавили в прокуратуре.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.