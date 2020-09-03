Главное стабильность: карталинец ежегодно попадается пьяным за рулем

Ранее житель Карталинского района уже был осужден за аналогичное преступление.

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Жителя Карталинского района осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. В марте 2020 года его остановили сотрудники ГИБДД в момент, когда ехал по поселку Еленинка. За рулем он находился в состоянии опьянения. Выяснилось, что в 2019 году уже был осужден за то, что повторно попался за рулем «под градусом».

«Карталинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ „Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В 2018 году данного жителя Карталинского района уже лишили прав на вождение автомобиля на 2 года и 4 месяца, а за повторное воздение в пьяном виде он отсидел полгода в колонии-поселении. Эта судимость у него была непогашена.

На этот раз судом ему назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение прав на вождение на срок в 3 года.