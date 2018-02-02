/ Водитель иномарки, которую занесло на Бродокалмакском тракте, два раза привлекался за превышение скорости

Подробности смертельной аварии рассказали в ГИБДД.

По информации ГИБДД, 30-летний водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь со стороны города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем такой же марки под управлением 55-летнего водителя. После этого он продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Лада Икс Рэй», а потом наехал на опору линии электропередач.



В результате ДТП водитель и пассажиры второго автомобиля «Мицубиси Лансер», женщина, 1978 года рождения, и мужчина, 1982 года рождения, а также пассажир первой иномарки, женщина, 1969 года рождения, скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель первого автомобиля и пассажир второй иномарки, мужчина, 1964 года рождения, получили телесные повреждения, госпитализированы в медицинское учреждение. Несовершеннолетний пассажир 2001 года рождения, находившийся во втором «Мицубиси», получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Среди погибших и пострадавших оказались два сотрудника Челябинского компрессорного завода.

Мы окажем помощь их семьям, ведь пострадали наши коллеги. Планируется материальная помощь семье погибшего. Не оставим и пострадавшего в ДТП. — рассказали сайту «Первый областной» представители ЧКЗ.

Известно, что 30-летний водитель иномарки за последний год два раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.



Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, на Бродокалмакском тракте утром 2 февраля столкнулись два автомобиля «Мицубиси». В результате аварии четыре человека погибли, три доставлены в больницы. Один из них в тяжелом состоянии.