Патрульно-постовые Челябинска поделились особенностями своей работы

2 сентября служба отмечает свой профессиональный праздник.

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День патрульно-постовой службы отмечается в России сегодня, 2 сентября. Органы ППС являются одними из самых многочисленных в полиции. О том, как проходит работа в дежурстве сайту «Первый областной» рассказали сами сотрудники службы.



Служба для сотрудника ППС начинается с развода и обязательного инструктажа. Полицейским также зачитывают ориентировки на преступников. Основная работа у сотрудников ППС начинается в вечернее время. В их обязанности входит наблюдение за порядком на улицах города. Именно патрульно-постовые зачастую первыми оказываются на месте преступления, вызывают следственную группу и оказывают первую помощь.

«Это некая школа жизни, кузница кадров так сказать, в милиции, полиции сейчас. Человек, который поработал в ППС, может в принципе прийти в любую службы: будь то уголовный розыск, участково-уполномоченные, конвойные службы, ГИБДД», — рассказал «Первому областному» заместитель командира 1 роты ППСП УМВД России по Челябинску Евгений Жуков.

Полицейские признаются: во время пандемии уличных краж, угонов, драк стало меньше, но работы не убавилось, поскольку от граждан поступают другие жалобы, на шумные компании или на буйных соседей. Отметим, чтобы добраться до места вызова, у сотрудников ППС есть ровно 7 минут.