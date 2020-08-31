Подпольное производство амфетамина и конопли организовал челябинец на садовом участке

Для этого мужчина обустроил теплицу и гараж.

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В Челябинске задержан 39-летний местный житель, который организовал нарколабораторию на садовом участке. Ранее судимый мужчина производил амфетамин, который был предназначен для распространения на территории региона. Запрещенное вещество он собирался продавать зависимым из рук в руки.

Подпольную лабораторию он создал в одном из садовых кооперативов города. Производством занимался в гараже в домике, где правоохранители изъяли более 170 граммов готового наркотика. Там же нашли лабораторное оборудование и шесть канистр с прекурсорами, которые необходимы для синтеза амфетамина. В месяц получалось производить от 50 до 100 граммов вещества.

Кроме того, на участке подозреваемый культивировал коноплю. Хозяин оборудовал теплицу лампами, вентилятором, а также системой регулярного полива. Оперативники изъяли 25 кустов, а также более килограмма готового растительного наркотика.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), а также п. „г“ ч.4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время задержанный находится под стражей, согласно статьям, ему грозит до двух и двадцати лет лишения свободы соответственно.