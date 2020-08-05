Лабораторию по производству амфетамина организовал в своей квартире южноуралец

Житель Миасса заключен под стражу.

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Полицейские накрыли подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в северной части Миасса. Задержан ранее судимый 43-летний местный житель, который организовал ее в своей квартире.

В жилище полицейские изъяли 53 грамма амфетамина, сотовые телефоны и компьютер. Нашли оборудование, химические вещества, весы и упаковочный материал. Все это использовалось для производства наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемому избрали меру пресечения, он заключен под стражу. Миассцу грозит до 12 лет лишения свободы.