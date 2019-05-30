/ Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Челябинской области

Молодой человек скрывался у знакомых.

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, чье тело обнаружили в подъезде Магнитогорска, задержали. Предполагаемым преступником оказался 20-летний местный житель, неработающий и ранее судимый. По основной версии, задержанный был ранее знаком с погибшей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску по подозрению в совершении тяжкого преступления установили местонахождение и задержали неработающего, ранее судимого магнитогорца, 1998 года рождения. Данный гражданин скрывался у третьих лиц, где и был задержан полицейскими. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, где дожидается избрания меры пресечения и предъявления обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. За совершение этого преступления, если вина молодого человека будет доказана, его могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.