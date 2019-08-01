Челябинский убийца блогерши из Москвы задолжал банкам больше 8 млн

В Никулинском суде столицы состоялось закрытое заседание, в результате которого Гареева отправили в СИЗО на 2 месяца

На закрытом режиме настоял прокурор. Журналисты смогли пообщаться с «убийцей с чемоданом» только после вынесения решения об аресте. В изоляторе Максим Гареев пробудет до 28 сентября.

Сидя в «клетке», мужчина прятал лицо от камер. Но как рассказывают интернет-издания, он скрывался не от стыда, а от того, что в тюрьме он не может ухаживать за собой как дома. Внешность для него играет огромную роль.

«Она обычная проститутка, а я в Лондоне учился»

Максим Гареев утверждал, что познакомился с Екатериной на интим-сайте и услугами ее пользовался не в первый раз. Год назад он уже посещал девушку с той же целью. Причиной убийства стало оскорбленное самолюбие мужчины по прозвищу «Кен». Внешний вид для убийцы играла огромную роль, он тщательно за ней следил и, по его же словам, пользовался большим успехом у женщин.

«…у меня была зарплата под 500 тысяч в месяц»

По словам мужчины, у него четыре высших образования, а его доход достигает пятисот тысяч рублей в месяц.

Тем не менее, в интервью журналистам его отец рассказал о многомиллионных долгах сына и о том, что они с женой ежемесячно отправляли сын в Москву деньги на покрытие ипотеки.

«Он был неадекватный, психически ненормальный. [Максим] без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже. У него [проявлялось] неуважение к старшим, очень агрессивное поведение. Он пытался на нас тоже нападать, все время требовал деньги», — пояснил журналистам телеканала «360» Фанит Гареев, отец убийцы.

По словам отца и лучшего друга Максима, увлечение Гареева женщинами легкого поведения было достаточно велико. Однажды одна из них украла у него порядка миллиона рублей, но он не стал ее преследовать или требовать возврата денег.

«У него кредитов было миллионов десять. Он их набирал-набирал, а у него проститутки вытаскивали все эти деньги. Они его опаивали чем-то, что ли, я не знаю. Мы помогали ему ипотеку выплачивать, а он все деньги на проституток тратил», — поделился Фанит Гареев

«Нет денег на защитника по договору»

Несмотря на заявления об огромном заработке, на платного защитника задержанный средств не нашел. Назначенный адвокат, Камандар Караев, в связи с наличием подписки о неразглашении не смог рассказать подробностей следствия. Но сказал, что Гареев свою вину признал и идет на контакт со следствием. Его доставили на место преступления, где он подробно рассказал о том, как убивал Instagram-блогершу.

Мужчина признался, что до, во время и после полового акта, за который он заплатил Екатерине, она его оскорбляла и унижала. Девушка говорила, что Гареев не способен ее удовлетворить, что он нищий, а исправить его внешность не сможет любая дорогостоящая пластическая операция.

«Говорила, что пластика не поможет. Раньше еще было хуже. Потом я попросил у нее кофе. Собирался уходить. Попил бы кофе, оделся и ушел бы. Но она сказала, что не хочет тратить на меня капсулу»,— пишет сайт телеканала «360».

На этом терпение мужчины, помешанного на своей внешности, кончилось, он набросился на девушку с ножом и не менее пяти раз «пырнул» ее в грудь. После того, как он пришел в себя после содеянного, Гареев решил скрыть следы своего преступления. Он сложил вещи, которые могли вывести полицию на его след в один чемодан, а тело девушки попытался засунуть в другой. Но у него ничего не вышло.

«У нее начались судороги. Она умерла. Я сел на диван, который был в зале, расплакался. Я не знал, что делать. С меня пот капал. Я терял сознание, не мог даже встать. Вставал на ноги и падал от этого»,— добавил Гареев.

Вещи, которые он забрал с места преступления, убийца попытался сжечь в лесу, телефоны выбросил в карьер, орудие убийства в мусорный бак, а ключи от машины в реку. Его выдала запись с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. На них запечатлено, как он входит в подъезд за несколько часов до смерти девушки, а выходит с чемоданом в руках. Следователи обратили внимание на то, что в момент выхода на руках мужчины были перчатки.

По словам адвоката Гареева, ему грозит срок от 6 до 15 лет.