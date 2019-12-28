Подозреваемого в краже аккумуляторов в Калининском районе задержали правоохранители

В ходе оперативной работы были обнаружены АКБ от разных автомобилей.

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Правоохранители в Челябинске задержали подозреваемого в краже автомобильных аккумуляторов. С заявлением о похищении аккумулятора в отдел полиции «Северо-Западный» обратился 27-летний мужчина, сообщив, что из его иномарки пропали две аккумуляторные батареи на сумму 18000 рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1995 года рождения По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража". Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители установили, что задержанный причастен к аналогичным кражам АКБ в Калининском районе. Во время обыска по месту жительства подозреваемого, сотрудниками полиции были обнаружены еще 6 похищенных аккумуляторов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.