Серию краж кошельков и банковских карт совершил челябинец в Пласте

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Пласте завершено расследование уголовного дела по факту серии краж. Перед судом предстанет 39-летний житель челябинска.

По версии следствия, мужчина приехал в Пласт на своем автомобиле и похитил кошельки, деньги и банковские карты из сумок нескольких потерпевших. Затем он снял денежные средства в банкомате. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

«В отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Пластовский городской суд.