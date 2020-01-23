«Кража века»: подросток в Миассе обокрал лифт

Преступник найден и задержан.

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В одном из торговых комплексов Миасса Челябинской области обнаружили странную пропажу: из лифта исчезла панель управления. Сотрудники обратились в полицию.

Предполагаемый виновник был найден. Им оказался подросток. 17-летнего парня задержали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Для чего бы панель начинающему преступнику не понадобилась, сделать с ней он ничего не успел: похищенное стражи порядка изъяли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до двух лет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Парень нанёс торговому комплексу ущерб в 50 тысяч рублей. Ранее подросток судим не был. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.