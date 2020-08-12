Подозреваемого в краже 6 велосипедов задержали челябинские полицейские

Мужчина воровал транспорт из подъездов и подсобных помещений.

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В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в краже велосипедов. Мужчина похитил 6 транспортных средств на территории Центрального и Курчатовского районов города. Своими действиями он нанёс ущерба на 44 000 рублей.



Главным подозреваемым по делу оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Велосипеды пропадали только из подъездов и подсобных помещений многоэтажек. Как отметили в пресс-службе городского УМВД, подозреваемый успел их продать.

«Оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, 1985 года рождения. Установлено, что злоумышленник в течение нескольких недель похитил 6 велосипедов, оставленных владельцами в подсобных помещениях подъездов многоквартирных домов»,— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

По фактам преступлений в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи «Кража» Уголовного кодекса России. По ним подозреваемый может получить от 2 до 5 лет лишения свободы. Сейчас челябинец находится в изоляторе временного содержания.