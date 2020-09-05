Дорогостоящий инструмент похитил неизвестный в Магнитогорске

В это же время в Еткульском районе было совершено аналогичное преступление.

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В Магнитогорске Челябинской области неизвестный похитил с территории строительной компании дорогой инструмент. В полицию с заявлением обратился представитель организации. Подробнее о хищении рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщил представитель строительной компании, из подсобного помещения пропал электроинструмент. Ущерб заявитель оценил в 80 тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции задержали местного жителя 1992 года рождения. Выяснилось, что мужчина не имеет постоянного места работы и ранее не судим, а инструмент похитил, чтобы продать. Однако не успел: полицейские изъяли похищенное.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“. Санкция данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— прокомментировали в ведомстве.

Аналогичное преступление произошло в Еткульском районе. 59-летний житель Челябинска обратился в полицию с заявлением о том, что с территории строящегося объекта пропали строительные материалы. Ущерб челябинец оценил в 60 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее не судимого местного жителя 1979 года рождения. Мужчина пояснил, что проник на объект поздно вечером и совершил злодеяние.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.