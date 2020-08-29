Гостья из Башкортостана обокрала южноуральца

Мужчина обратился с заявлением о краже денег в полицию.

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В полицию Верхнего Уфалея обратился местный житель с заявлением о том, что из его квартиры пропали деньги. При этом мужчина отметил, что обнаружил пропажу тогда, когда помещение покинула его гостья. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Каслинской. 40-летний мужчина объяснил, что к нему в гости приехала 35-летняя знакомая из республики Башкортостан. После того, как она уехала, мужчина не обнаружил средств в размере 140 тысяч рублей. И сразу же обратился в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по дороге в сторону Уфы была задержана ранее не судимая подозреваемая. После кражи денег она вызвала такси и направилась к себе домой в соседний регион. При задержании у женщины были изъяты денежные средства в сумме 85 000 рублей, оставшуюся часть денег она потратила по своему усмотрению»,— прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «кража». Максимальное наказание, которое может получить женщина, — пять лет лишения свободы. В её отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оставшиеся деньги в размере 85 тысяч рублей мужчине вернули.