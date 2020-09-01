Ночной гость: мужчина «обчистил» 8 домов в Южноуральске и Увельском районе

Охотился он на электроинструменты.

Послушать 00:00

В течение короткого промежутка времени в местный отдел полиции обратились сразу восемь жителей Южноуральска и Увельского района с заявлениями о пропаже электроинструментов. Проведя необходимые мероприятия, правоохранители задержали неработающего 38-летнего жителя города.

«Установлено, что что злоумышленник в ночное время через незапертые двери проникал в подвальные помещения, гаражи и хозяйственные постройки частных домов, находящиеся на территории города Южноуральск и Увельского района, и совершал кражи электроинструментов, которые в дальнейшем реализовывал. Денежные средства он тратил на собственные нужды»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальный срок, который может получить житель Южноуральска, — пять лет лишения свободы. Решением суда мужчина заключен под стражу.

Сотрудники полиции изъяли инструменты, которые злоумышленник не успел продать, и после расследования они будут возвращены законным владельцам.