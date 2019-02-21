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/ Подозреваемого в грабеже из Челябинска арестовали на вокзале в Ростове

Подозреваемого в грабеже из Челябинска арестовали на вокзале в Ростове

Еще двое предполагаемых преступников не успели уехать так далеко.
сегодня в 13:29
  |  Происшествия

Трое жителей Челябинской области задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений. Предположительно, в феврале они ограбили нескольких жителей южноуральской столицы. Соучастники были вооружены ножами и угрожали жертвам. Всего подозреваемым в преступлении удалось разжиться техникой, украшениями и валютой на 82 тысячи рублей. Затем предполагаемые грабители предприняли попытку к бегству. Один подозреваемый был задержан на территории Челябинской области, второй — на территории Курганской области, а третий уже направился в Сочи, но был перехвачен сотрудниками внутренних органов на железнодорожном вокзале города Ростов-на-Дону.

В первом случае соучастники похитили ноутбук, денежные средства и золотые украшения на общую сумму около 79 000 рублей у своего знакомого, 1995 года рождения, находясь в квартире потерпевшего. В другом случае подозреваемые открыто похитили денежные средства в размере 3 000 рублей у сотрудника автотранспортной компании, 1977 года рождения, который оказывал им услуги перевозки в качестве водителя такси. — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские оперативно задержали его фигурантов, потому что потерпевшие сразу написали заявление в органы внутренних дел.

Все подозреваемые заключены под стражу. За совершенные деяния им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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