/ В Челябинской области задержан любитель выпить, напавший на сотрудника магазина

Мужчина пытался сбежать с неоплаченным крепким алкогольным напитком.

В Челябинской области был задержан мужчина, совершивший открытое хищение крепкого алкогольного напитка. В магазине одной из крупных торговых сетей мужчина взял бутылку, после чего, напал на сотрудника магазина и сбежал. На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции «Новозлатоустовский».

Сотрудники изучили приметы мужчины и приступили к патрулированию близлежащей территории, в результате чего задержали злоумышленника, который распивал похищенный коньяк в городском парке. Им оказался ранее судимый житель города Златоуста, 1988 года рождения. Стражи порядка установили, что мужчина совершил грабеж, применив насилие в отношении торгового работника, не опасное для жизни и здоровья, после чего скрылся. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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