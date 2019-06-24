/ В Челябинской области арестовали акции мужчины, задолжавшего 700 тысяч рублей

Ценные бумаги ему пришлось отдать, поскольку у него не было возможности вернуть долг.

В Челябинской области у мужчины, задолжавшего организации 700 тысяч рублей, арестовали акции двух крупных предприятий. Он не нашел иной возможности погасить свой долг. Исполнительное делопроизводство о взыскании с мужчины задолженности было возбуждено в апреле 2019 года.



В рамках производства судебные приставы арестовали счета должника, ограничили его автомобиль в регистрационных действиях, а его хозяина — в праве выезда за границу. Кроме того было установлено, что К. является владельцем акций двух крупных предприятий. Ценные бумаги были арестованы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области.

Судебными приставами была проделана работа по аресту акций в суммарном количестве более 50 тысяч. После независимой оценки они будут переданы на реализацию.

