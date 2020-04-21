Подозреваемого в двенадцати квартирных кражах задержали в Челябинске

Ущерб составил около 200 000 рублей.

Послушать 00:00

Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в серии квартирных краж. По данным преступлениям арестован ранее судимый 58-летний мужчина.



Преступления совершались в ночное время на территории Курчатовского и Калиниского районов Челябинска. Всего он подозревается в 12 эпизодах, рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина путем проникновения в жилые помещения через незапертые двери, тайно похищал имущество граждан. Задокументирована причастность подозреваемого к двенадцати противоправным деяниям. Общий ущерб составил около 200 000 рублей. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных противозаконных действий»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Отметим, что максимальная санкция данной части предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.