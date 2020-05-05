В Златоусте неизвестные пытались снять колёса с автомобиля прямо на глазах у хозяина

Мужчина незамедлительно позвонил в полицию.

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В Златоусте Челябинской области местный житель решил рассчитаться с долгом. Но так как денег не оказалось, то он задумал расплатиться колёсами. Да не своей машины, а чужой. Подробнее корреспонденту ОТВ рассказал сотрудник ППС Владислав Рогов.

Всё произошло около дома № 2 на улице Мичурина. 35-летний житель Златоуста вместе со своим товарищем подошли к одному из автомобилей, припаркованном во дворе, и принялись снимать колёса. Однако закончить задуманное им не удалось: хозяин автомобиля стал свидетелем инцидента и сразу же позвонил в полицию. Через пять минут наряд ППС уже был на месте.

«Позвонивший гражданин пояснил, что с его машины пытаются снять колёса двое неизвестных ему граждан. Правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции „Новозлатоустовский“. Ущерб от их действий составил 11 тысяч рублей»,— рассказал Владислав Рогов.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.