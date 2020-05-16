Табун лошадей увели у жителя Челябинской области

Обнаруживший пропажу хозяин сразу же обратился в полицию.

Послушать 00:00

В Варненском районе Челябинской области неизвестный похитил у местного жителя табун лошадей. Пострадавший обратился с заявлением в местное отделение полиции.

41-летний житель села Маслоковцы рассказал, что ночью кто-то похитил 17 принадлежащих ему лошадей, которые находились на свободном выпасе в поле неподалёку. Ущерб от совершённого преступления мужчина оценил в 700 тысяч рублей.

В скором времени сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый житель Курганской области 1986 года рождения.

«По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенных животных хозяину вернули.