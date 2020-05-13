Южноуральца, обокравшего десять садоводов, задержали полицейские

Рецидивиста заключили под стражу.

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В Кыштыме полицейские задержали 24-летнего подозреваемого в серии краж. По версии следствия, ранее судимый молодой южноуралец орудовал в различных садоводческих кооперативах.

Проникая на чужие участки, ломом он срывал замки с садовых построек и похищал имущество: электроинструменты и металлические изделия. По предварительным данным, своими действиями он нанес ущерб садоводам на общую сумму более 70 тысяч рублей.

«Возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.