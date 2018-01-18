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Двух сослуживцев подозревают в смерти срочника из Магнитогорска

Военные следователи объединили два уголовных дела в одно.
сегодня в 11:27
  |  Происшествия

На территории пермской части после смерти солдата-срочника из Магнитогорска ведется проверка. Военные следователи установили личность сослуживца, предположительно причастного к гибели 20-летнего мужчины. Второй подозреваемый находится в лазарете, поэтому процессуальные меры в отношении него не приняты.

16 января 2018 года из военной прокуратуры по Пермскому гарнизону поступило сообщение о совершении подозреваемым и его сослуживцем двух преступлений, предусмотренных статьей 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия». Из материалов прокурорской проверки следовало, что в декабре 2017 года подозреваемый лично, а также с участием другого военнослужащего применял насилие к потерпевшему. В этот же день по данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с нахождением второго подозреваемого на стационарном лечении мера процессуального принуждения в его отношении не избрана. — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном Следственном управлении СК РФ.

Напомним, 20-летнего солдата без признаков жизни обнаружили в пермской части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО, возбуждено уголовное дело. Пресс-служба военного округа утверждает, что физического насилия в отношении молодого человека не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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