Под Златоустом женщина попала под колеса поезда

Пострадавшую госпитализировали

На перегоне Аносово — Златоуст грузовой поезд сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Пенсионерка переходила пути перед близко идущим составом.

«Машинист грузового поезда, увидев человека в габарите пути, подал громкий сигнал и экстренно затормозил, однако травмирования избежать не удалось. Прибывшие медики доставили пострадавшую в одну из городских больниц Златоуста», — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, с начала 2023 года на объектах железной дороги в Челябинской области получили травмы 19 неосторожных пешеходов, из них 17 погибли.