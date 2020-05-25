«Вышел из кабины»: водителя насмерть придавило собственным грузовиком в Сатке

Автомобиль съехал в кювет.

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Смертельное ДТП произошло накануне днем на улице Железнодорожной в Сатке. 50-летний водитель МАЗа, поворачивая налево, съехал в кювет.

«После чего вышел из кабины автомобиля, обошел впереди, и в это время автомобиль покатился вперед и совершил наезд на водителя. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что житель Сатки имел 33-летний водительский стаж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.