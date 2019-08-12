Активисты обновили стелу на въезде в Златоуст

Сооружение сделали более заметным в ночное время.

Южноуральские активисты обновили стелу на въезде в Златоуст. Местные жители жаловались, что ночью, передвигаясь по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал», заметить поворот на город очень сложно, поскольку конструкция темного цвета, и возле нее отсутствует освещение. Активистами движения «Мой Златоуст» было принято решение о перекраске стелы светоотражающими красками.

«Недавно я наблюдал картину, как машина, повернувшая в сторону Златоуста, чуть не создала аварийную ситуацию, поскольку водитель решил, что это просто раздвоение полосы. Мы приняли решение сделать то, что в наших силах — покрыть стелу светоотражающей краской. Так она сразу будет видна в темноте», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» активист движения «Мой Златоуст» Виталий Волчков.

Для начала на конструкции загрунтовали полосу, которую впоследствии покрасили в другой цвет. Это необходимо для того, чтобы водители могли оценить масштаб сооружения. Далее буквы, складывающиеся в название города, обклеили малярным скотчем, чтобы не испачкать краской основу. Эти элементы покрыли светоотражающей эмалью.

Благодаря тому, что стела станет заметнее для водителей, гости и жители Златоуста будут заранее видеть поворот в сторону города, а также это позволит снизить аварийные ситуации на данном участке дороги.