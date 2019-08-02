На Южном Урале прошла оперативно-профилактическая операция «Мак-2019». В ходе проверки выявили и пресекли незаконно прорастающие наркотические растения.
Как пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области, было организовано взаимодействие с другими правоохранительными органами. Ежедневно дежурили сотрудники ГУ МВД, которые, в свою очередь, проводили оперативные мероприятия.
«В рамках операции при выявлении очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, незаконных посевов мака и конопли сотрудниками полиции в установленном порядке выносились предписания об их уничтожении. За непринятие мер по уничтожению выявленных дикорастущих культур привлечено к административной ответственности 22 лица», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В ходе первого этапа операции к уголовной ответственности было привлечено 60 человек, к административной - 140. Также было ликвидировано 350 очагов дикорастущих наркокультур, общая площадь которых, составила более 359 тысяч квадратных метров.
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